Alberda tijdelijk technisch directeur Nevobo

Joop Alberda gaat de komende vier maanden aan de slag bij volleybalbond Nevobo. De oud-bondscoach is op interim-basis aangesteld als technisch directeur. Sinds het vertrek van Bram Ronnes is die functie vrij. Ronnes kondigde in april aan in augustus met zijn werkzaamheden te stoppen. Hij miste de motivatie om langer door te gaan.

De volleybalbond vond het nodig een tijdelijke vervanger aan te stellen omdat de nationale teams komende periode allebei meedoen aan het wereldkampioenschap. ,,Ook treffen we in de aankomende maanden de voorbereidingen voor 2019, dat onder andere in het teken staat van kwalificatie voor de Olympische Spelen en het Europees kampioenschap voor mannen in eigen land”, aldus Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo. ,,Met de kennis en ervaring van Joop borgen we in deze periode de kwaliteit en de continuïteit van de programma’s.”

Alberda was bondscoach toen de Nederlandse volleybalmannen in 1996 goud wonnen bij de Olympische Spelen. Van 2006 tot 2008 was hij al werkzaam als technisch directeur.