Broers Izagirre verkassen naar Astana

De Spaanse wielerbroers Ion en Gorka Izagirre vertrekken bij Bahrain-Merida en rijden volgend jaar in dienst van Astana. De Kazachse wielerploeg meldt dat de twee een contract voor twee jaar tekenen.

De Izagirre-broers rijden op dit moment in Spanje de Vuelta. Eerder dit jaar fietsten ze ook de Tour de France. ,,We kennen al wat renners en medewerkers bij Astana en voor ons is het een mooi moment om over te stappen naar zo’n sterke wielerploeg”, zegt de 29-jarige Ion Izagirre die al een etappe won in de Tour (2016) en de Giro (2012). In 2014 was hij de kampioen van Spanje.

De één jaar oudere Gorka Izagirre kroonde zich dit jaar tot beste Spaanse wielrenner en won vorig jaar een etappe in de Giro. De broers zijn sterke tijdrijders en kunnen eveneens goed bergop fietsen. ,,We denken bij Astana dat we hen nog beter kunnen maken, zodat ze voor topklasseringen kunnen gaan”, motiveert ploegleider Alexander Vinokoerov de entree van de Spanjaarden.