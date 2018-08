Wielrenner Robert Gesink heeft bij een training in de Amerikaanse plaats Boulder twee ribben en zijn rechter sleutelbeen gebroken. Dat meldde zijn ploeg Lotto-NL Jumbo. Gesink kwam ten val op een slecht gedeelte van de weg, waar ook werkzaamheden waren.

Gesink was in voorbereiding op wedstrijden in de World Tour in de Canadese plaatsen Quebec en Montréal.

Voor de wielrenners staat eind september ook nog het wereldkampioenschap op het programma, in het Oostenrijkse Innsbruck.