Murray knokt zich door eerste ronde

Tennisser Andy Murray heeft zich door de eerste ronde van de US Open geknokt. De voormalige nummer één van de wereldranglijst won in vier sets van James Duckworth: 6-7 (5) 6-3 7-5 6-3.

Murray had het best lastig met de nummer 448 van de wereldranglijst uit Australië. Hij is ook met heel andere ambities dan voorheen in New York begonnen. De 31-jarige Schot veroverde in 2012 zijn eerste grandslamtitel in New York en behoorde vrijwel altijd tot de titelfavorieten. Maar nu is hij op de weg terug, na een lange periode met veel blessureleed.

Murray ontbrak vorig jaar vanwege een heupblessure op de US Open. Begin dit jaar moest de Schot zelfs een operatie ondergaan. Zijn rentree verloopt vooralsnog met vallen en opstaan. Alleen op het hardcourt in Washington wist hij een paar partijen achter elkaar te winnen. Vorige week werd hij in Cincinnati weer direct uitgeschakeld.

Murray is inmiddels afgezakt naar de 382e positie van de wereldranglijst. In New York leeft hij van ronde naar ronde, in de hoop dat hij steeds beter in zijn ritme komt.