Navarro van Cofidis naar Katoesja

Daniel Navarro vertrekt na zes jaar bij wielerploeg Cofidis. De 35-jarige Spanjaard sloot maandag een contract voor twee seizoenen met Katoesja.

,,Het was tijd voor een nieuwe impuls”, aldus Navarro, die vorige maand als 45e eindigde in de Tour de France. ,,Ik ga veel werk doen voor Ilnoer Zakarin, maar ik weet ook dat ik mijn eigen kansen krijg. Afgelopen seizoen heb ik bewezen dat ik nog niet te oud ben en nog een belangrijke rol kan spelen.”

Navarro reed een groot deel van zijn wielerloopbaan in dienst van Alberto Contador. In 2013 koos hij zijn eigen weg. Dat jaar eindigde hij als negende in de Tour.