Van Poppel: ik kwam te vroeg op kop

De vraag waarom hij de derde etappe van de Ronde van Spanje niet won, was voor Danny van Poppel gemakkelijk te beantwoorden. ,,Ik kwam te vroeg op kop”, zei de sprinter van Lotto-NLJumbo.

Dat was ten dele overmacht. Van Poppel: ,,Voor mij vielen ze een beetje stil. Ik dacht: dan ga ik maar. Ik keek op het bord naast de weg en hoopte dat erop zou staan dat het nog 200 meter was. Maar het was nog 300 meter. Dat was net iets te veel.”

Teleurstellend wilde hij de zesde plaats niet noemen. ,,Ik voel me behoorlijk goed. Na een wat moeilijke periode doe ik weer mee. Daar ben ik blij mee. Dat Viviani won is geen verrassing. Hij is op dit moment de snelste.”