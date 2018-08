Basketballer Ginobili (41) zegt NBA vaarwel

De Argentijnse basketballer Manu Ginobili heeft op 41-jarige leeftijd een punt gezet achter zijn lange en succesvolle carrière. ,,Ik ben iedereen enorm dankbaar die de afgelopen 23 jaar onderdeel is geweest van mijn leven: familie, vrienden, teamgenoten, coaches, trainers, fans. Het was een geweldige reis, die mijn stoutste dromen ver heeft overtroffen”, schreef Ginobili op Twitter. Het leverde hem een stroom aan loftuitingen op via sociale media, onder anderen van de twee grootste sterren van dit moment in de NBA, LeBron James en Stephen Curry.

De ‘shooting guard’ maakte in 1995 zijn debuut als profbasketballer in de Argentijnse competitie. Zeven jaar later verhuisde Ginobili naar de Amerikaanse topcompetitie NBA, waar hij ging spelen voor San Antonio Spurs. De Argentijn werd met de Spurs vier keer kampioen, in 2003, 2005, 2007 en 2014. Ginobili, die samen met Tim Duncan en Tony Parker de ‘Big Three’ vormde in San Antonio, verdiende daarnaast tal van individuele prijzen. Met Argentinië pakte hij in 2004 olympisch goud op de Spelen van Athene, vier jaar later in Peking was er brons.