Bertens begint goed in New York

Kiki Bertens is goed begonnen aan de US Open in New York. De als dertiende geplaatste tennisster uit Wateringen liet zich op baan 5 niet verrassen door de Tsjechische Kristyna Pliskova, de nummer 95 van de wereldranglijst. Bertens zegevierde na 1 uur en 9 minuten in twee sets: 6-0 7-5. Ze had in de tweede set even een kleine inzinking, maar herstelde zich tijdig.

Beide speelsters kwamen op de WTA Tour nog nooit tegen elkaar uit. Wel kwamen ze elkaar in de kwalificaties twee keer tegen. In beide gevallen, in 2012 in het Marokkaanse Fez en in 2010 in het Belgische Torhout, stapte Bertens eveneens als winnares van de baan.

Bertens kwam in New York nog niet verder dan de tweede ronde. Haar eerstvolgende tegenstander komt uit de Amerikaanse partij tussen Francesca Di Lorenzo en Christina Mchale.