Tennisser Novak Djokovic heeft zich in de eerste ronde van de US Open in New York niet laten verrassen. De nummer zes van de plaatsingslijst was in vier sets te sterk voor de Hongaar Marton Fucsovics, de nummer 41 van de wereldranglijst. De Serviër zegevierde in vier sets: 6-3 3-6 6-4 6-0. De partij duurde bijna 3 uur.

Djokovic won de titel in New York in 2011 en 2015. In 2016 haalde hij nog de finale. Vorig jaar ontbrak Djokovic door een slepende elleboogblessure.