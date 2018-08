David Ferrer heeft geblesseerd moeten opgeven in de wedstrijd tegen Rafael Nadal tijdens de US Open. De eerste set ging naar Nadal met 6-3. In de tweede set kreeg Ferrer te veel last van zijn been en moest hij bij een stand van 4-3 voor hem de wedstrijd staken. Het is een roemloos einde voor de Spanjaard die na de US Open zou stoppen met professioneel tennis.

Nadal is als eerste geplaatst in New York, hij speelde er al dertien keer mee. In 2017 veroverde hij de titel.