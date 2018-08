Kerber nu wel naar tweede ronde in NY

Angelique Kerber heeft dit jaar wel de tweede ronde gehaald van de US Open in New York. De als vierde geplaatste tennisster uit Duitsland was in twee sets te sterk voor de Russin Margarita Gasparjan: 7-6 (5) 6-3.

Kerber (30) liet zich vorig jaar als titelhoudster in New York al in de eerste ronde uitschakelen. De toen negentienjarige Japanse Naomi Osaka stuntte in twee sets: 6-3 6-1.

Kerber speelt in de tweede ronde tegen de Zweedse Johanna Larsson. De Duitse tennisster won dit jaar de titel op Wimbledon. Ze jaagt op de US Open op haar vierde grandslamtitel.