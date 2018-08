King wint vierde etappe Vuelta

Ben King heeft de vierde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Amerikaanse wielrenner klopte na een zware slotklim naar Sierra de la Alfaguara zijn medevluchter Nikita Stalnov uit Kazachstan in een sprintje.

Beide renners waren de sterkste in een kopgroep van negen met ook Lars Boom. De Nederlander was hersteld van een buikgriep en ging er met acht renners vandoor. De coureur van Team LottoNL-Jumbo kreeg zondag tijdens de tweede etappe zo last van buikkrampen dat hij aan toeschouwers vroeg of hij even gebruik kon maken van het toilet van een camper. Boom verloor ruim drie kwartier en dacht dat zijn Vuelta voorbij was. Hij kwam echter drie minuten voor het verstrijken van de tijdslimiet over de finish.

Boom kon King en Stalnov niet volgen op de laatste klim van ruim 12 kilometer. De Pool Michał Kwiatkowski blijft in het bezit van de leiderstrui.