Bertens, Haase en Rus in actie op US Open

NEW YORK (ANP/RTR) - The New York Giants hebben het contract verlengd van Odell Beckham (25). De speler tekent voor vijf jaar en strijkt daarvoor een bedrag van 95 miljoen dollar op. Beckham wordt daarmee de best betaalde wideout in de historie van de NFL. Momenteel verdient de American Football-speler 8,5 miljoen dollar.

Sport