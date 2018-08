Rauwerdink met Oranje naar WK volleybal

Jeroen Rauwerdink is teruggekeerd in de selectie van de Nederlandse volleybalmannen. De 32-jarige passer/loper had vorige maand aangegeven dat hij alleen bij ,,calamiteiten” voor het WK komende maand in Italië en Bulgarije nog beschikbaar zou zijn voor Oranje. Door een voetblessure van Robbert Andringa moest bondscoach Gido Vermeulen nu toch een beroep doen op de routinier.

Rauwerdink gaf in juli aan de zomer liever met zijn gezin door te brengen. Vermeulen is blij dat hij nu alsnog aan het WK wil deelnemen. ,,Met Jeroen had ik de afspraak dat hij bij een blessure alsnog beschikbaar zou zijn. Hij heeft deze zomer dan ook gewoon zelf krachttraining gedaan en is weer bij de groep aangesloten. Jeroen brengt natuurlijk veel ervaring binnen de ploeg en kan voor ons zeker van meerwaarde zijn. De perfecte oplossing voor ons.”

De Nederlandse mannenploeg doet voor het eerst sinds 2002 weer mee aan het WK. De ploeg van Vermeulen is ingedeeld in een poule met olympisch kampioen Brazilië, Frankrijk, Canada, Egypte en China. Het WK is van 9 tot en met 30 september.