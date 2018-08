Serena Williams veel te sterk voor Linette

Serena Williams had twee sets en net iets meer dan een uur nodig om de Poolse Magda Linette te verslaan. De eerste set kon Linette het net bijbenen (6-4), maar in de tweede was Serena oppermachtig en gaf geen game weg. Ze eindigde in stijl met een snoeiharde ace.

Vorig jaar ontbrak Serena vanwege haar zwangerschap. Met haar vorm lijkt het in New York goed te zitten. Haar oudere zus Venus haalde ook de tweede ronde door Svetlana Koeznetsova te verslaan. Die partij duurde maar liefst drie uur, de 33-jarige Russin die een wildcard had ontvangen, wist twee matchpunten weg te werken.