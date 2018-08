Wozniacki zonder problemen door in NY

Caroline Wozniacki heeft zonder grote problemen de tweede ronde bereikt van de US Open in New York. De als tweede geplaatste Deense tennisster was in twee sets te sterk voor de Australische Samantha Stosur, de verrassende kampioene in 2011. Wozniacki zegevierde na 1 uur en 24 minuten: 6-3 6-2. Ze speelt in de tweede ronde tegen Lesia Tsoerenko uit Oekraïne.

Wozniacki moest bijna twee weken geleden in Cincinnati in haar partij tegen Kiki Bertens in de tweede ronde opgeven. Ze ondervond te veel hinder van haar linkerknie. Bertens won het Amerikaanse toernooi op hardcourt. Ze speelt momenteel in New York in de eerste ronde tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova.