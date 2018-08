De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zonder veel moeite de tweede ronde van de US Open bereikt. De als vierde geplaatste Duitser rekende in New York in drie sets af met de Canadees Peter Polansky: 6-2 6-1 6-2.

Zverev ondervond weinig tegenstand van de Canadees, die de nummer 119 van de wereld is en was na 1 uur en 35 minuten klaar. Zverev is in zijn drie eerdere optredens op de US Open nog niet verder dan de tweede ronde gekomen.