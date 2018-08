Cavendish opnieuw lang aan de kant met virus

Bij Mark Cavendish is bij bloedonderzoek opnieuw het Epstein-Barr-virus aangetroffen, dat onder meer de ziekte van Pfeiffer kan veroorzaken. Zijn ploeg Dimension Data meldt dat de Britse wielrenner voorlopig geen wedstrijden meer zal rijden. In het voorjaar van 2017 stond Cavendish om dezelfde reden lang aan de kant.

,,Onderzoeken hebben aangetoond dat Cavendish de afgelopen maanden al heeft getraind en gekoerst met het bewuste virus onder de leden”, aldus de ploeg. Cavendish zelf gaf aan dat hij al langer met klachten kampte. ,,Ik voelde me fysiek niet optimaal. Ik had het idee dat er iets niet klopte, ook al waren de resultaten niet slecht. Ik ben blij dat we nu weten wat de oorzaak is. Nu neem ik rust en ik hoop daarna weer 100 procent fit terug te keren”, aldus de topsprinter.