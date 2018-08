Federer snel klaar met Nishioka

Tennisser Roger Federer heeft zonder veel moeite de tweede ronde bereikt van de US Open. De als tweede geplaatste Zwitser versloeg in drie sets de Japanner Yoshihito Nishioka: 6-2 6-2 6-4. De partij duurde niet langer dan twee uur.

Dat was een opsteker voor Federer, die daardoor in de hitte van New York aan het begin van het toernooi weinig energie verspeelde. Dat was volgens de Zwitsers echter niet vanzelfsprekend. ,,Yoshihito is een speler met veel mogelijkheden en veel loopvermogen. Gelukkig speelde ik goed, daardoor kreeg hij geen kans.”

Federer zei zich goed te voelen. ,,Het moment dat ik met pensioen ga komt steeds dichterbij”, aldus de 37-jarige speler. ,,Voorlopig echter is het nog niet zover. Ik ben blij hier in New York te spelen. En, hoewel dat de afgelopen jaren weleens anders is geweest, ben ik zeer gezond.”

Federer, die het Amerikaanse grandslamtoernooi vijf keer won, treft in de tweede ronde de Fransman Benoît Paire.