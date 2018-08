Haase: ik ben blijven vechten

Haase in vijfsetter naar tweede ronde US Open

,,In de eerste set en het begin van de tweede set wist ik niet hoe ik moest volhouden en de partij moest omdraaien. Hij speelde gewoon te goed”, analyseerde Haase de wedstrijd bij Eurosport. ,,Daarna kon ik het echter helemaal overnemen. Ik ben blijven vechten en heb goed geserveerd. Hij werd wat minder en kreeg krampverschijnselen. Daarom ging hij vaker alles of niets spelen. En dat werd vaker niets.”

Anderhalve set lang had tennisser Robin Haase geen idee wat hij moest beginnen tegen zijn Amerikaanse opponent Mackenzie McDonald. Toch wist de 31-jarige Hagenaar een achterstand van 2-0 in sets om te buigen en voor de derde keer de tweede ronde op de US Open te bereiken. ,,Ik ben heel blij met deze wedstrijd", zei Haase na drie uur spelen na de zege in vijf sets (4-6 4-6 6-3 6-1 6-3).

NEW YORK (ANP) - Anderhalve set lang had tennisser Robin Haase geen idee wat hij moest beginnen tegen zijn Amerikaanse opponent Mackenzie McDonald. Toch wist de 31-jarige Hagenaar een achterstand van 2-0 in sets om te buigen en voor de derde keer de tweede ronde op de US Open te bereiken. ,,Ik ben heel blij met deze wedstrijd", zei Haase na drie uur spelen na de zege in vijf sets (4-6 4-6 6-3 6-1 6-3).

