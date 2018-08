Haase in vijfsetter naar tweede ronde US Open

Tennisser Robin Haase heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De 31-jarige Hagenaar rekende in New York in vijf sets af met de Amerikaan Mackenzie McDonald: 4-6 4-6 6-3 6-1 6-3.

Haase staat met de 49 plaats op de wereldranglijst dertig plaatsen hoger dan de 23-jarige Amerikaan. Toch was het McDonald die het begin van de partij beheerste. Hij brak de Nederlander in de eerste en tweede set en gaf vrijwel niets weg op eigen service.

In de derde set brak Haase voor het eerst de service van McDonald en nam gaandeweg het initiatief over. Met een vroege break in de vierde set stevende hij op een vijfde set af. Daarin pakte hij meteen een 2-0-voorsprong tegen de vermoeide Amerikaan en gaf die marge niet meer weg.