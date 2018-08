Haase/Middelkoop op karakter door in NY

Venus maakt Sister Act mogelijk in New York

Haase haalde dinsdag in het enkelspel eveneens de tweede ronde op inzet en klasse. In een langdurige partij rekende hij met de Amerikaan Mackenzie McDonald. De 31-jarige Hagenaar neemt het donderdag op tegen de als tiende geplaatste Belg David Goffin.

Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben in de eerste ronde van het dubbelspel in New York karakter en kwaliteit getoond. Het als veertiende geplaatste koppel vocht een verbeten duel uit met het Amerikaanse duo Christopher Eubanks en Donald Young. Het Nederlandse duo werkte in de derde set eerst vier matchpoints weg. In de tiebreak leek het alsnog fout te gaan bij een achterstand van 2-6. Haase en Middelkoop stapten niettemin als winnaars van de baan: 6-2 4-6 7-6 (6).

