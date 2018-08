Koolhof in tweede ronde dubbelspel NY

Wesley Koolhof en zijn Nieuw-Zeelandse dubbelpartner Marcus Daniell hebben hun partij in de eerste ronde van de US Open winnend afgesloten. Het tweetal was in twee sets te sterk voor Max Mirnii uit Wit-Rusland en Philipp Oswald uit Oostenrijk. Na 1 uur en 38 minuten brachten Koolhof en Daniell het winnende punt op hun naam: 6-3 7-6 (8).

Koolhof (29) won tot dusver drie titels in het dubbelspel op de ATP Tour. Steeds was Matwé Middelkoop zijn teamgenoot. Middelkoop speelt in New York samen met Robin Haase.