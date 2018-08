Mollema grijpt naast ritzege, Molard leider

Bauke Mollema is er net niet in geslaagd de vijfde etappe van de Ronde van Spanje te winnen. De Nederlander van Trek-Segafredo werd in de sprint verslagen door de Australiër Simon Clarke. De Italiaan Alessandro De Marchi werd derde. Het drietal koplopers werd op de voet gevolgd door een even zo grote groep met daarin de Fransman Rudy Molard. De renner van Groupama-FDJ had genoeg voorsprong om de leiderstrui over te nemen van de Pool Michal Kwiatkowski. Het was een rit over heuvelachtig gebied van Granada naar Roquetas de Mar.

Clarke was dolgelukkig met zijn tweede ritzege in de Vuelta, de eerste dateerde van 2012. ,,Ik wist dat ik goede benen had en ik kwam met de goede mannen op kop”, vertelde de 32-jarige renner van EF-Drapac. In de laatste 3 kilometer pokerden de drie voorop, met een drietal achter hen op komst. ,,Ik ben opgegroeid op de baan, ik ken het spel. Ik wist ook dat De Marchi snel is, maar na zo’n zware rit zegt dat niet alles. Het werd ‘close’ met die mannen achterop, maar je moet durven gokken.”

Na tal van ontsnappingen ontstond er na zo’n 60 kilometer een kopgroep van 25 renners met daarin naast Mollema ook landgenoot Maurits Lammertink en Floris De Tier en Sepp Kuss namens LottoNL-Jumbo. Af en toe, met name wanneer het bergop ging, dunde de groep uit. Met nog 50 kilometer te gaan reden De Marchi, Clarke en Mollema weg bij de rest. Het peloton geloofde het wel met een marge van zo’n 6 minuten. Mollema kreeg in de beklimming van de Alteo el Marchal mechanische problemen en moest van de fiets. Nog voor de top achterhaalde de Groninger zijn medevluchters om nog als eerste boven te komen. Achter het drietal volgden Molard, de Belg De Tier en de Italiaan Davide Villella in de afdaling naar Roquetas de Mar.

Kwiatkowski had een marge van 3.46 op Molard, de best geklasseerde vluchter, maar Team Sky spande zich niet bovenmatig in om de rode trui te behouden. Molard ondertussen hield het tempo hoog: niet genoeg om mee te sprinten om de dagzege, wel om de nieuwe leider te worden. Hij heeft ruim een minuut voorsprong op Kwiatkowski. Wilco Kelderman zakte een plaatsje: zesde.