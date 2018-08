Mollema kijkt al voorzichtig naar zondag

Bauke Mollema kan leven met zijn tweede plaats in de vijfde etappe van de Ronde van Spanje. Na een lange vlucht reed hij uiteindelijk met Simon Clarke en de Italiaan Alessandro De Marchi naar de finish. In een sprint kwam hij net iets te kort om de Australiër te verslaan.

,,Clarke was gewoon de snelste”, zei Mollema die als tweede eindigde. ,,Ik probeerde 5 kilometer voor de finish al weg te komen. Maar helaas lukte dat niet. Hij is een snelle jongen. Hij heeft verdiend gewonnen.”

Mollema is voor de verandering eens niet met ambities voor een goed klassement naar Spanje gekomen. Na een zware Tour de France heeft hij weinig getraind. In de Vuelta wil hij vooral een etappe winnen. ,,Op die manier koersen bevalt mij ook wel”, zei Mollema. ,,Het geeft minder stress. En met het oog op het WK is dit ook wel goed. Je hoeft geen topconditie te hebben om een rit te winnen. Als je eenmaal in een ontsnapping zit, dan heb je ook wel tijd om bij te komen.”

De komende dagen ziet Mollema weinig kansen. ,,Maar die rit van zondag bergop naar Salamanca is misschien wel iets voor me.”