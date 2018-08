Sablikova verdedigt schaatscoach Novak

Drievoudig olympisch kampioene Martina Sablikova heeft gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van haar coach Petr Novak. ,,Iedere trainer heeft zijn eigen werkwijze. Die accepteer je als sporter, of niet”, schreef ze op haar Facebookpagina naar aanleiding van de kritiek van collega-schaatsster Karolina Erbanova.

De Europees kampioene sprint van 2017 heeft op 25-jarige leeftijd haar loopbaan beĆ«indigd en geeft daarvan Novak de schuld. ,,Ik ben niet langer bereid het slachtoffer van manipulatie, vernederingen en aanvallen van onze nationale trainer Petr Novak te zijn”, had Erbanova verklaard. ,,Niet fair”, noemde Sablikova enkele van haar verwijten. ,,Ze weet heel goed dat we altijd als team hebben gefunctioneerd, dat het een kleine sport is waarbij we elkaar altijd helpen”, schreef Sablikova.