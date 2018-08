Sjarapova wisselvallig bij eerste optreden

Tennisster Maria Sjarapova heeft het in de eerste ronde van de US Open tegen Patty Schnyder slechts bij vlagen moeilijk gehad. Na een dramatische eerste game met drie dubbele fouten won de Russin de eerste set ruim en besliste ze de tweede in een tiebreak, 6-2 7-6 (6).

Schnyder, een 39-jarige veterane uit Zwitserland, leverde na een break in de eerste game vervolgens meteen haar eigen servicegame in. Daarna volgden nog twee breaks, waarna Sjarapova met overtuiging uitliep en de eerste setwinst pakte.

Sjarapova, vijfvoudig winnares van een grandslam, liep in de tweede set uit naar 5-1. Daarna toonde Schnyder opmerkelijk herstel en sleepte een tiebreak uit het vuur. Daarin had Sjarapova vier matchpoints nodig om toe te slaan.

Sjarapova, als 22e geplaatst, erkende dat ze wisselvallig speelde. ,,Ik maakte meteen in het begin al heel veel fouten. Zij kon daarvan profiteren en groeide in de wedstrijd. Ik was er te veel mee bezig de partij snel af te maken, waardoor mijn spel te gehaast was. Ik moet de komende dagen hard werken om beter te worden.”

Sjarapova won de US Open in 2006. Ze speelt in de tweede ronde tegen de Roemeense Sorana Cirstea.