Sprinter Kittel blijft sukkelen

Marcel Kittel gaat zondag niet van start in de Ronde van Groot-Brittannië. De Duitse sprinter van Katoesja zegt zich niet fit genoeg te voelen nadat hij vorige week al de Ronde van Duitsland na één etappe moest verlaten. Ook in de BinckBank Tour haalde Kittel het einde niet. Een tweede plaats in de eerste etappe achter Fabio Jakobsen in Bolsward was zijn enige aansprekende resultaat.

,,Helaas kan ik uit voorzorg zondag niet starten in de Ronde van Groot-Brittannië”, legde Kittel uit. ,,In mijn huidige situatie heeft het geen zin om te koersen. Ik moet de resultaten van de verdere onderzoeken afwachten. Het risico zou te groot zijn. Ik vind het heel jammer.” De 30-jarige Kittel kwam afgelopen winter over van Quick-Step, maar veel plezier heeft Katoesja nog niet beleefd aan de Duitser. Hij staat dit jaar op slechts twee overwinningen.