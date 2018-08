Tijdstraf voor Molard

De wedstrijdleiding van de Ronde van Spanje heeft de nieuwe klassementsleider Rudy Molard een tijdstraf van 20 seconden opgelegd. Het is niet bekend waarom de Fransman iets van zijn voorsprong moest inleveren.

Molard eindigde als zesde in de vijfde etappe, op acht seconden van ritwinnaar Simon Clarke uit Australiƫ. De Fransman nam de leiding over van Michal Kwiatkowski. De Pool staat nu tweede in het algemeen klassement, aanvankelijk op 1.01 maar na de tijdstraf op 41 seconden van de nieuwe drager van de rode trui.