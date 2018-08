Dideriksen ritwinnaar in Boels Ladies Tour

De Deense Amalie Dideriksen heeft de derde etappe van de Boels Ladies Tour gewonnen. De oud-wereldkampioene van Boels-Dolmans was in Gennep na 129 kilometer de snelste in de massasprint, voor de Nederlandse Lorena Wiebes en de Belgische Jolien D’hoore. Amy Pieters finishte als vijfde

Floortje Mackay was een van de rensters die in volle sprint ten val kwam. Alle betrokkenen bereikten alsnog, meestal lopend, de finish.

In de rit reed er lang een kopgroep van dertien rensters voorop. Natalie van Goch en de Australische rensters Lauren Kitchen en Gracie Elvin hielden het het langst vol, maar uiteindelijk kwam alles weer samen.

De leiderstrui blijft in handen van Annemiek van Vleuten. De renster van Mitchelton-Scott won zowel de eerste etappe (proloog) als de tweede rit.