De 37-jarige Federer won de US Open vijf keer, van 2004 tot en met 2008. Daarna bereikte hij nog wel twee keer de finale. Federer speelt in de derde ronde tegen de Australische tennisser Nick Kyrgios.

Roger Federer heeft ook in zijn tweede partij op de US Open geen set af hoeven staan. De Zwitserse nummer twee van de wereld was donderdag met 7-5 6-4 6-4 te sterk voor de Fransman Benoît Paire. In de eerste ronde had Federer al met 6-2 6-2 6-4 van de Japanner Yoshihito Nishioka gewonnen.

