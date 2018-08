Hassan tweede op 5000 meter in Zürich

Sifan Hassan is tweede geworden op de 5000 meter bij wedstrijden in de Diamond League in Zürich. De Europees kampioene op de afstand vocht in de slotmeters een enerverend gevecht uit met Hellen Obiri, maar kon de Keniaanse op de laatste meters net niet achterhalen.

Obiri won in 14.38,39, Hassan kwam tot 14.38,77. Hassan veroverde onlangs in Berlijn de Europese titel op de 5000 meter.

Op de 4 x 100 meter estafette eindigden de Nederlandse vrouwen net naast het podium. Madiea Ghafoor, Marije van Hunenstijn, Naomi Sedney en Eefje Boons klokten 43,28 seconden. De zege ging naar Groot-Brittannië (42,28), voor Zwitserland (42,49) en Duitsland (42,69).