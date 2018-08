Bertens voor het eerst in derde ronde US Open

Ook Petra Kvitova, als vijfde ingeschaald in New York, overleefde de tweede ronde. De Tsjechische won met 7-5 6-3 van de Chinese Wang Yafan.

Angelique Kerber staat in de derde ronde van de US Open. De Duitse tennisster rekende donderdag in drie sets af met de Zweedse Johanna Larsson: 6-2 5-7 6-4.

NEW YORK (ANP) - Angelique Kerber staat in de derde ronde van de US Open. De Duitse tennisster rekende donderdag in drie sets af met de Zweedse Johanna Larsson: 6-2 5-7 6-4.

