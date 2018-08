Leenstra verruilt schaatsen voor studieboeken

Marrit Leenstra stopt met schaatsen en gaat zich volledig richten op haar studie. De 29-jarige Friezin veroverde begin dit jaar op de Spelen van Pyeongchang brons op de 1500 meter en zilver op de ploegachtervolging. Ze maakt haar collectie olympische medailles daarmee compleet, na het goud op de ploegachtervolging bij de Spelen van 2014 in Sotsji.

Leenstra gaat nu voorrang geven aan haar studie Geo-Information Science in Wageningen, vertelt ze in de Leeuwarder Courant. ,,Deze studie duurt twee jaar en het eerste jaar moet ik fulltime naar school. Het is niet zo dat ik helemaal klaar ben met schaatsen, maar ik wil geen dingen half doen. Het zou voor het schaatsen een weggegooid jaar worden. En ik wil na het schaatsen ook nog ergens goed in worden.”