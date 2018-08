Mollema verlengt tot eind 2020 bij Trek

Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn contract bij Trek-Segafredo met twee jaar verlengd, tot eind 2020. Ruim een maand geleden werd tijdens de Tour de France al duidelijk dat de 31-jarige Nederlander op het punt stond bij te tekenen. De komst van de Australiër Richie Porte, die volgend jaar in de Tour als kopman gaat dienen, heeft daar niets aan veranderd. Donderdag maakte Trek voor de start van de zesde etappe in de Ronde van Spanje bekend dat het mondelinge akkoord is bezegeld.

,,We zijn heel blij dat Bauke nog eens twee jaar bij ons team blijft”, zegt manager Luca Guercilena van Trek. ,,Met hem en Richie Porte hebben we twee extreem goede klimmers, die gedurende het seizoen beiden voor het klassement kunnen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ons dit succes gaat opleveren. Ik kijk ernaar uit om ze komend jaar samen op de weg te zien.”