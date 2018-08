Qualifier verrast Muguruza op US Open

De US Open is weer een tennisster van naam kwijt. De Spaanse Garbiñe Muguruza, tweevoudig grandslamkampioene, liet zich in de tweede ronde verrassen door de Tsjechische qualifier Karolina Muchova: 3-6 6-4 6-4. De 22-jarige Muchova staat op plek 202 van de wereldranglijst, Muguruza is de nummer twaalf.

De voormalig nummer 1 van de mondiale ranking bereikte vorig jaar de vierde ronde op de US Open, haar beste prestatie in New York. Muguruza had deze week in de eerste ronde eenvoudig gewonnen van de Chinese Shuai Zhang, maar de winnares van Roland Garros in 2016 en Wimbledon in 2017 moest in het Louis Armstrong-stadion buigen voor Muchova, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had gehaald. De Tsjechische speelt in de derde ronde tegen Ashleigh Barty uit Australië.

Met Simona Halep vloog in de eerste ronde al de huidige nummer 1 van de wereld uit het toernooi.