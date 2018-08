Ritzege Bouhanni, Kelderman verliest tijd

Nacer Bouhanni heeft de zesde etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Fransman van Cofidis was de snelste in een sprint van een door valpartijen en waaiers uitgedund peloton van nog zo’n dertig renners. Danny van Poppel van LottoNL-Jumbo finishte als tweede, voor de Italiaan Elia Viviani van Quick Step.

Wilco Kelderman liep in het laatste deel van de 155,7 kilometer lange etappe, van Hurcal-Overa naar San Javier, door een botsing een kapotte achterband op. De Nederlander van Sunweb verloor 1.44, net als de Fransman Thibaut Pinot van Groupama-FDJ.

Kelderman zakt in het klassement van de zesde naar de zeventiende plek. Hij heeft nu 2.50 achterstand op de Fransman Rudy Molard van Groupama-FDJ, die de rode leiderstrui behield. De Pool Michal Kwiatkowski is tweede op 0.41, voor de Duitser Emanuel Buchmann (0.48). Steven Kruijswijk kwam de zesde rit wel zonder problemen door en is nu op de negende plaats de hoogstgeklasseerde Nederlander. De achterstand van de rijder van LottoNL-Jumbo op Molard is 1.18.

Richie Porte, Jorge Cubero en Luis Àngel Maté reden in de grotendeels vlakke rit van donderdag lang met z’n drieën voorop. De sprintersploegen lieten de voorsprong nooit heel groot worden. Bouhanni was uiteindelijk de rapste en behaalde zijn zesde zege van het seizoen en zijn eerste in de WorldTour. In 2014 won hij al eens twee etappes in de Ronde van Spanje.

Vrijdag legt het peloton 185,7 kilometer af van Puerto-Lumbreras naar Pozo Alcon over een heuvelachtig parcours. In de laatste 20 kilometer zijn er twee korte hellingen en de laatste 5,5 kilometer lopen licht op.