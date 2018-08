Verstappen mogelijk met nieuwe motor in Monza

Max Verstappen rijdt komend weekeinde in de Grote Prijs van Italië mogelijk met een nieuwe motor in zijn Red Bull. De Nederlandse Formule 1-coureur neemt daar vrijdag, als wordt getest met de nieuwe motor van Renault (de Spec C) een besluit over. De motor zou moeten zorgen voor tijdwinst van drie tienden van een seconde per ronde, maar er wordt nog getwijfeld aan de betrouwbaarheid.

Daniel Ricciardo, ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, gaat de nieuwe motor testen. Daarna wordt gekeken of ook Verstappen overstapt. ,,We willen zoveel mogelijk ‘performance’, maar ik verwacht er niet al te veel van. We zien het allemaal wel”, aldus Verstappen op verstappen.nl. ,,Dat het Renault-team die motor zelf niet gaat gebruiken, zegt normaal gezien natuurlijk al genoeg. Maar als die motor echt drie tienden van een seconde winst per ronde betekent, zoals ze zeggen, dan zou ik hem als Renault zijnde echt wel nemen. Natuurlijk zitten er voor- en nadelen aan, maar die gaan we nu zelf wel ontdekken.”

Ricciardo start zondag sowieso achteraan. De Australiër heeft het maximaal toegestane aantal van drie motoren al verbruikt, waardoor hij voor straf in de startopstelling wordt teruggezet naar achteren. Omdat Verstappen nog een keer van motor mag wisselen, hoeft hij geen gridstraf te verwachten.

Op het Italiaanse circuit zijn de Red Bulls vanwege hun minder krachtige motoren in het nadeel ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Twee weken later op het bochtige circuit van Singapore hopen Verstappen en Ricciardo wel weer te kunnen concurreren met de twee dominante teams in de Formule 1.

,,Dit is absoluut het lastigste circuit voor ons. Puur qua vermogen. We moeten hier de auto gewoon goed afstellen en dan zien we het wel”, zegt Verstappen.