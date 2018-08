Vroege ‘Sister Act’ zet Williams op scherp

Twintig jaar na hun eerste duel op de tennisbaan staan Venus en Serena Williams opnieuw tegenover elkaar, voor aflevering dertig van de ‘Sister Act’. ,,We waren elkaar liever pas later in het toernooi tegengekomen”, zei Serena, nadat ze met een soepele zege op Carina Witthöft de derde ronde van de US Open had bereikt. ,,Maar goed, het is hoe het is. We halen altijd het beste bij elkaar naar boven, ik weet dat ik mijn beste tennis moet laten zien als ik tegen Venus speel. En dat geldt voor haar ook. We hebben elkaar altijd tot het uiterste gedreven, dat maakt ons Venus en Serena Williams.”

Het is pas de tweede keer dat Venus (38) en Serena (36) elkaar al in de eerste week van een grand slam treffen. Dat gebeurde alleen in 1998 in de tweede ronde van de Australian Open, waar de oudste van de zussen won. Sindsdien kwamen ze elkaar vaak pas tegen in de halve finales of in de eindstrijd, zoals vorig jaar in Australië waar Serena haar 23e grandslamtitel pakte. ,,Maar toen was het eigenlijk twee tegen één”, zei Venus, doelend op het feit dat haar zusje destijds zwanger was. ,,Het wordt dit keer een eerlijker strijd.”