Wielerploeg Roompot fuseert met Belgisch team

De Nederlandse wielerploeg Roompot-Nederlandse Loterij gaat een fusie aan met het Belgische team Veranda’s Willems-Crelan. De nieuwe ploeg gaat volgend jaar de weg op onder de naam Roompot-Crelan Cycling team.

Roompot stapte in 2015 in de wielersport, later voegde Nederlandse Loterij zich als medenaamgever bij de ploeg. Roompot laat door de fusie het idee voor 100 procent een Nederlandse ploeg te willen zijn los. Het Belgische team brengt met de wereldkampioen veldrijden Wout van Aert een grote naam mee. De Belg wordt de kopman van de ploeg die onder een Nederlandse licentie blijft uitkomen, maar zich in Belgiƫ zal vestigen.

De dagelijkse leiding komt in handen van Michael Zijlaard, Nick Nuyens en Chris Compagnie, en de sportieve verantwoording in handen van Erik Breukink, Michael Boogerd en Jean-Paul van Poppel.