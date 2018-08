Zverev via Mahut verder op US Open

Het is voor Zverev, die vierde staat op de wereldranglijst, de eerste keer dat hij de derde ronde van het Amerikaanse grandslamtoernooi haalt. Voor een plek in de achtste finales neemt hij het op tegen zijn landgenoot Philipp Kohlschreiber, die met 6-7 (1) 6-3 6-2 6-0 won van de Australiër Matthew Ebden.

Alexander Zverev heeft in de tweede ronde van de US Open gewonnen van Nicolas Mahut. De 21-jarige Duitser zette de 36-jarige Fransman in drie sets aan de kant: 6-4 6-4 6-2.

