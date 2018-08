Bertens ook succesvol in dubbelspel

Goffin ook in New York te sterk voor Haase

Eerder bereikten de Nederlandse Demi Schuurs en de Belgische Elise Mertens al de tweede ronde van het vrouwendubbelspel. In het gemengddubbel redde Schuurs het samen met Matwé Middelkoop niet. Het Nederlandse duo verloor in de openingspartij met 6-4 3-6 8-10 van de Chinese Shuai Zhang en de Australiër John Peers.

Kiki Bertens heeft na haar overwinning op de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo in de tweede ronde van de US Open, ook gewonnen in het vrouwendubbelspel. Samen met de Zweedse Johanna Larsson deed de Nederlandse dat in de eerste ronde tegen Kaia Kanepi uit Estland en de Duitse Andrea Petkovic: 6-2 6-4. De partij duurde 1 uur en 10 minuten.

