NEW YORK (ANP) - Kiki Bertens is zaterdag bij de US Open in New York vroeg aan de beurt. De als dertiende geplaatste Nederlandse tennisster begint al om 11.00 uur Amerikaanse tijd (17.00 uur Nederlandse tijd) aan haar partij in de derde ronde tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova. Het duel vindt plaats in het Louis Armstrong Stadium, na het Arthur Ashe Stadium het tweede stadion qua capaciteit op Flushing Meadows.

