Gallopin slaat toe in Vuelta

Wielrenner Tony Gallopin heeft de zevende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Fransman nam zo’n 2 kilometer voor het einde een aanval van Jesús Herrada over en bleef uit de greep van het achtervolgende peloton. De Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan werd tweede, voor de Spanjaard Alejandro Valverde.

Rudy Molard uit Frankrijk blijft leider in het algemeen klassement. Michal Kwiatkowski raakte door een val iets achterop van de voorste groep en verspeelde de nodige seconden. De Pool zakte van de tweede naar de zesde plaats. Valverde is nu de grootste belager van de leider, op 47 seconden.

Wilco Kelderman eindigde in de rit als negende op 5 seconden van de winnaar. De renner van Sunweb had een dag eerder door pech een kleine 2 minuten verspeeld en staat nu op de zeventiende plaats, op 2.50 van Molard. Steven Kruijswijk blijft de beste Nederlander, negende op 1.18. In de etappe eindigde hij als elfde.

,,Een lastige rit”, keek Kelderman terug. ,,Gelukkig ben ik uit de problemen gebleven, maar dat alleen daar doe je het niet voor. De finale was een chaos, er waren smalle wegen en slechte wegen. Maar eigenlijk is dat elke dag zo. Als ploeg hebben we het goed gedaan. De hele dag scherp en van voren.”

Kruijswijk kon leven met zijn prestatie. ,,Het was geen simpele finale, maar ook niet één waar je de favorieten er zo maar van af rijdt. Dan is het zaak voorin te blijven. Dat is me gelukt. Het ging goed en ik voel me goed. Gallopin plaatste een zeer goede aanval, dat was mij in deze situatie niet gegeven.”