Haase/Middelkoop door in New York

Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben bij de US Open de derde ronde bereikt in het dubbelspel. Het als veertiende geplaatste tennisduo was in drie sets te sterk voor het Duitse koppel Philipp Petzschner en Tim Puetz: 6-3 3-6 6-1.

Haase en Middelkoop komen in de derde ronde mogelijk een landgenoot tegen. Wesley Koolhof en zijn Nieuw-Zeelandse dubbelpartner Marcus Daniell moeten dan hun partij in de tweede ronde nog wel goed doorkomen.

Haase werd donderdag in New York in de tweede ronde van het enkelspel uitgeschakeld door de Belg David Goffin.