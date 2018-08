Hockenheim blijft toch op kalender Formule 1

De Grote Prijs van Duitsland blijft toch op de kalender van de Formule 1 staan. De organisatie van de koningsklasse van de autosport heeft alsnog een akkoord bereikt met het circuit van Hockenheim voor 2019. Eind juni maakten beide partijen nog bekend dat de GP van Duitsland volgend jaar om financiële redenen niet door zou gaan.

Dit seizoen werd juist weer geracet op Hockenheim, na een jaar zonder GP in Duitsland. De tienduizenden Duitse fans zagen hun landgenoot Sebastian Vettel uitvallen en diens concurrent Lewis Hamilton winnen. Dankzij hulp van diverse partijen kan in 2019 weer op Hockenheim worden gereden. Mercedes-Benz gaat als hoofdsponsor van de race fungeren. Ook het contract met Suzuka, gastheer van de GP van Japan, werd verlengd, tot medio 2021.

Net als dit jaar bestaat de kalender uit 21 grands prix, de eerste op 17 maart in Australië en de laatste op 1 december in Abu Dhabi. In vergelijking met dit jaar zijn alleen de GP’s van de Verenigde Staten en Mexico van plek gewisseld op de kalender.