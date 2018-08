Schippers tweede op 200 meter in Brussel

Dafne Schippers heeft op de laatste avond van de Diamond League zilver veroverd op de 200 meter. De tweevoudig wereldkampioene op deze afstand eindigde in de finale in een tijd van 22,53 seconden. Haar grote rivale Shaunae Miller-Uibo van de Bahama’s zegevierde in 22,12. Jamile Samuel pakte verrassend brons met 22,64.

Schippers eindigde op de 200 meter dit seizoen in de Diamond League twee keer eerder op het podium (zilver in Shanghai en brons in Birmingham).

Schippers liep donderdag tijdens de eerste finaleavond van de Diamond League in Z├╝rich de vijfde tijd op de 100 meter. De Utrechtse atlete pakte drie weken geleden bij de EK in Berlijn zilver op de 200 meter. Het EK-goud ging toen naar de Britse Dina Asher-Smith, die in Brussel niet van de partij was.

Samuel steeg met EK-brons op de 200 meter in Duitsland ook al boven zichzelf uit.

In het bijprogramma van de Diamond League eindigde Liemarvin Bonevacia in Brussel als derde op de 400 meter (46,08).