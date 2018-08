Skiester Vonn nog één jaar op de piste

De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn heeft het einde van haar loopbaan aangekondigd. Op de vraag van een fan op Instagram hoe lang ze nog actief zou zijn, gaf de skivedette een duidelijk antwoord. ,,Dit wordt mijn laatste seizoen.”

De 33-jarige Vonn heeft 82 wereldbekerzeges op haar naam staan en geldt als een van de beste skiesters aller tijden. Maar ze wil meer: met 86 overwinningen in de wereldbeker is de Zweed Ingemar Stenmark de succesvolste skiër aller tijden. Vonn zei na de Winterspelen van Pyeongchang, waar ze brons pakte op de afdaling, al dat het einde naderde. Peking 2022 is te ver weg, erkende ze. ,,Mijn lichaam laat dat niet meer toe”, aldus de veel door blessures geplaagde Amerikaanse.