Stephens in twee sets naar vierde ronde

Titelhoudster Sloane Stephens heeft zonder al te veel problemen de vierde ronde bereikt van de US Open.De als derde geplaatste Amerikaanse tennisster rekende in twee sets af met de Wit-Russische Victoria Azarenka. Na 1 uur en 45 minuten benutte de 25-jarige thuisspeelster haar eerste matchpoint: 6-3 6-4.

Stephens speelt in de vierde ronde tegen de Belgische Elise Mertens. De nummer vijftien van de plaatsingslijst was in twee sets te sterk voor de Tsjechische Barbora Strycova: 6-3 7-6 (4). Mertens haalde de laatste zestien nog nooit bij de US Open. In de laatste twee edities in New York strandde ze al in de eerste ronde.