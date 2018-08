Van Aert heeft geen zin in Roompot

Hoewel de nieuwe wielerploeg Roompot-Crelan donderdag Wout van Aert als kopman van het team benoemde, lijkt de wereldkampioen veldrijden niet veel zin te hebben om voor de Nederlands-Belgische fusieploeg uit te komen in 2019.

,,Hij is ontstemd over de situatie”, zei zijn manager Jef Van den Bosch tegen Sporza. De renner zelf, op de weg met name in de voorjaarsklassiekers volop in beeld, laat in Het Laatste Nieuws weten zijn toekomst anders te zien. ,,Bijna iedereen in het team is vertrokken, maar ik kon geen kant op omdat ik onder contract sta. Toch houdt het een keer op. En dat moment is nu gekomen. Ik wil zelf mijn carrière plannen”, aldus Van Aert.

Het management van Veranda’s Willems-Crelan leek eerder met Aqua Blue Sport een nieuwe partij te hebben gevonden om het hoge salaris van Van Aert te kunnen opbrengen, maar die deal strandde. Het ging buiten de Belg om, die zijn onvrede eerder op Twitter al liet blijken. ,,Communicatie is de essentie van een goede samenwerking”, meldde hij. ,,Iedereen roept maar wat en steeds ben ik degene die men aanspreekt zonder dat ik zelf van iets weet. Ze verwachten prestaties van mij, maar volgend jaar op deze manier?”